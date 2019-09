ERH-Vitallauf soll für gesundheitsbewusstes Verhalten begeistern

Die Organisation für den diesjährigen ERH-Vitallauf läuft auf Hochtouren. Schon zum neunten Mal findet am Freitag, 20. September, der ERH-Vitallauf beim Hotel & Restaurant "Acantus" in Oberlindach statt. Es handelt sich hierbei um einen Firmenlauf für Unternehmen aus dem Landkreis, die zwischen vier Bewegungsangeboten wählen können. Ziel der Veranstaltung ist es, Mitarbeiter für ein gesundheitsbewusstes Verhalten zu begeistern, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Die Titelsponsoren aus dem Netzwerk der "vitalen Unternehmen" stehen mit dem Peter-Brehm-Fitnesslauf über zehn Kilometer, dem 6,6 Kilometer langen Infoteam-Gesundheitslauf, dem SBK-Präventionslauf über 3,3 Kilometer sowie die Laufer Mühle mit der 3,3-Kilometer-Walkingstrecke erneut zur Verfügung. Die Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr wieder Landrat Alexander Tritthart (CSU) übernommen. Auch die Teilnahmegebühren von 3,30 Euro, 6,60 Euro und 10 Euro, abhängig von der Laufstrecke, sind in diesem Jahr unverändert geblieben.

Nur die Anmeldung findet erstmals über die neue Homepage www.erh-vitallauf.de statt. Wie auch in den Vorjahren werden aufgrund des Teilnehmerlimits von 750 Startern keine Nachmeldungen bei der Veranstaltung möglich sein. Die Anmeldefrist endet am Freitag, 13. September.

Party zum Ausklang

Ein Teil der Einnahmen des ERH-Vitallaufs geht an das Projekt Senioren-Aktiv-Tag des Bayerischen Landes-Sportverbandes, der vor kurzem in Herzogenaurach stattfand. Die Möglichkeit, mit oder ohne Zeitnahme am Firmenlauf teilzunehmen und anschließend in geselliger Runde bei der After-Run-Party den Abend ausklingen zu lassen, kommt bei den Teilnehmern jedes Jahr bestens an. Das Organisationsteam hofft nun auf zahlreiche Anmeldungen. red