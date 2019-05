ERH soll "sicherer Hafen" sein

Auf Initiative der 20 Flüchtlingsbetreuungen im Landkreis Erlangen-Höchstadt befasst sich der Kreistag am kommenden Montag mit dem Antrag "Sicherer Hafen". Der Landkreis soll sich dabei wie die Stadt Erlangen bereit erklären, in freie Unterkünfte Menschen aufzunehmen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden sind und oft wochenlang im Ungewissen bleiben, ob und wo sie an Land gehen können. Derzeit sind im Landkreis etwa 180 freie Plätze in Asylheimen vorhanden, heißt es in einer Pressemitteilung der Flüchtlingsinitiativen.

Für ein offenes Europa

In der Antragsbegründung heißt es: "Menschen auf dem Mittelmeer sterben zu lassen, um die Abschottung Europas weiter voranzubringen und politische Machtkämpfe auszutragen, ist unerträglich und spricht gegen jegliche Humanität. Migration ist und war schon immer Teil unserer Gesellschaft! Statt dass die Grenzen dicht gemacht werden, brauchen wir ein offenes Europa, solidarische Städte und sichere Häfen."

Die Flüchtlingsinitiativen in Erlangen-Höchstadt hoffen, "dass sich der Kreistag zu dieser humanitären Geste durchringen kann und somit ein Zeichen für Humanität und gegen Vorurteile setzt". red