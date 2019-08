ERH 31 halbseitig gesperrt

Ab Montag, 2. September, ist die Kreisstraße ERH 31 zwischen der Flutbrücke östlich von Möhrendorf und der A 73 bis voraussichtlich Freitag, 6. September, halbseitig gesperrt. Grund sind dringend notwendige Straßensanierungsarbeiten. Eine Ampel regelt dort den Verkehr, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Ausfahrt Möhrendorf gesperrt

Wer aus Richtung Bamberg nach Möhrendorf fahren will, muss in Baiersdorf-Nord abfahren, da die Ausfahrt Möhrendorfwährend der gesamten Bauzeit gesperrt ist. Wer aus Richtung Erlangen nach Möhrendorf möchte, muss an der Abfahrt von der A 73 rechts abbiegen und über den Kreisverkehr nach Möhrendorf zurückfahren. Links abbiegen ist an der Abfahrt während der Bauzeit nicht erlaubt.

Von Möhrendorf aus ist die Auffahrt auf die A 73 in Richtung Erlangen zeitweise nicht möglich. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über die Anschlussstelle Erlangen-Nord auf die Autobahn aufzufahren.

Linie 254 kann sich verspäten

Die Fahrten der Buslinie 254 (Möhrendorf-Erlangen) können sich wegen der Bauarbeiten verzögern. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten und um Rücksicht im Baustellenbereich. red