Ergiebige Großkontrolle an der A 73

Die Verkehrspolizei Erlangen führte am Donnerstag mit ihren benachbarten Verkehrspolizeien Bamberg und Bayreuth auf der A 73 im Parkplatz Regnitztal eine größere Kontrollaktion durch. Insgesamt waren 45 Polizeibeamte eingesetzt, dazu kamen noch Angehörige des Landratsamts und des Veterinäramtes. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Schwerverkehr und einer dort zum Schutz des Anhalters durchgeführten Geschwindigkeitsmessung.

Bei der Geschwindigkeitsmessung wurden 115 Fahrer im Anzeigenbereich gemessen, was Punkte zur Folge hat. Von diesen 115 waren 21 so schnell, dass sie in nächster Zeit ihren Führerschein abgeben müssen. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 122 bei erlaubten 60 Stundenkilometern gemessen, heißt es im Pressebericht der Verkehrspolizei.

In der eigentlichen Kontrollstelle wurden insgesamt 48 Lastkraftwagen kontrolliert. Dabei wurde ein buntes Allerlei an Verkehrsverstößen festgestellt. Hierzu die genauen Zahlen: 16 Ordnungswidrigkeiten nach dem Fahrpersonalgesetz, einmal Verkehrsordnungswidrigkeit durch mangelhafte Ladungssicherung, wobei dieser Fahrer seine Fahrt erst nach Korrektur der Ladungssicherung fortsetzen konnte. Gleich fünfmal war die Verkehrsordnungswidrigkeit zu schnelles Fahren, einer der Fahrer hatte sich nicht angeschnallt und außerdem gab vier Verstöße nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz. Einmal wurde auch gegen das Gesetz über die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten verstoßen. Die durchgeführten Alkoholtests verliefen allerdings alle negativ. pol