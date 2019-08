Die evangelische Kirchengemeinde Pressig-Rothenkirchen lädt am Sonntag, 22. September, zu einem Gemeindeausflug nach Erfurt ein. Abfahrt ist um 7 Uhr in Pressig. Weitere Zustiege an der B 85 können verabredet werden. Auf dem Programm stehen u. a. eine Stadtführung, eine Besichtigung im Dom oder freie Zeit sowie eine Andacht im Augustinerkloster. Rückfahrt ist um 17 Uhr, Ankunft in Pressig um 20 Uhr. Anmeldung unter 09265/271 oder per E-Mail an pfarramt.pressig-rothenkirchen@elkb.de. red