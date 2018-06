Erfrischende Klänge aus dem Barock

ft



Das Würzburger Barockensemble "più mosso" stellt am Sonntag, 1. Juli, in der Burkard-Kirche am Königsberger Friedhof sein aktuelles Programm "Sommer in Italien" vor. Die Veranstalter versprechen einen erfrischenden Konzertabend mit Werken von vorwiegend italienischen Barockkomponisten wie Antonio Vivaldi Alessandro Scarlatti , Dario Castello und anderen. Das Konzert, die zweite Veranstaltung der Kirchenmusikreihe Klang-Kontakte, beginnt um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr). Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.