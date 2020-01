Erfrischend anders: "Ehe-Refresh-Tag"

Erfrischend anders findet am Samstag, 15. Februar, von 16 bis 21 Uhr im Rahmen der Lichtenfelser "MarriageWeek" ein "Ehe-Refresh-Tag" statt. Was frischt eine Beziehung wieder auf? Das können Ehepaare an diesem Tag in der angenehmen Atmosphäre der Freien Christengemeinde in der Viktor-von-Scheffel-Straße 1a erfahren. Referentin Bettina Lichtlein gibt Tipps, wie man seiner Ehe neuen Schwung verleihen kann. Das Thema der "Fünf Sprachen der Liebe" wird kurzweilig und mit allen Sinnen erfahrbar werden und zu einigen Aha-Effekten sowohl für die Frischvermählten als auch Ehe-Erfahrenen führen; Anmeldung bis zum Freitag, 7. Februar, unter Telefon 09571/1694016 oder per E-Mail an lif-fuer-ehe@web.de. Es fällt ein Unkostenbeitrag für Kaffee, Kuchen, Getränke, Buffet, Material und Referentin an. red