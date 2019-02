Erfreulich hohe Rücklagen

Nach mehreren Anläufen fand der Billigungs- und Aufstellungsbeschluss für die Neufassung des Flächennutzungsplanes des Marktes Schondra eine Mehrheit im Gemeinderat. Dies ist umso wichtiger, da ohne einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan die weitere Erschließung des Baugebietes "Heppengraben" nicht möglich ist.

Keine Mehrheit

Dabei fand der Antrag von Roman Jörg, die M(gemischte Gebiete)-Flächen im Bereich Dorfstraße in Schönderling im Plan zu belassen, mit 6:6 Stimmen keine Mehrheit. Mit 10:2 Stimmen wurde dann der Flächennutzungsplan ohne die M-Flächen verabschiedet.

Wie in der letzten Sitzung von den Ratsmitgliedern angeregt, werden in der Mühlstraße die vom Energieversorger vorgeschlagenen Abstände zwischen den Leuchten eingehalten, so dass statt der ursprünglich vorgesehenen zwei Leuchten nun vier installiert werden, wobei eine bestehende Straßenlampe versetzt werden muss. Außerdem werden an allen Leuchten LED-Lampen eingesetzt.

Lampen-Kosten verdreifacht

Die ursprünglich vorgesehenen Kosten von 4000 Euro erhöhen sich dadurch allerdings auf 12 000 Euro - trotzdem fand die Maßnahme die einstimmige Zustimmung des Gremiums.

Der Antrag der Caritas auf einen Zuschuss von 50 Cent pro Einwohner fand ebenfalls die Zustimmung des Gemeinderates. So wird es auch in den anderen Gemeinden gehandhabt.

Die Informationen zum Ergebnis der Jahresrechnung 2018 nahm das Gremium zustimmend zur Kenntnis. Danach beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 927 893,41 Euro. Besonders positiv wurde die Rücklagenzuführung in Höhe von 710 027,96 Euro aufgenommen, wobei Bürgermeister Martin darauf hinwies, dass die derzeit laufende Kindergartensanierung und weitere kostenintensive Vorhaben des laufenden Jahres die Rücklagen deutlich angreifen werden.

Der Bürgermeister teilte außerdem mit, das die Sparkasse Bad Kissingen der Grundschule

Schondratal zur Erneuerung des Buchbestandes in der Schülerbücherei einen Betrag von 150 Euro zur Verfügung gestellt hat.

Bauanträge

Der Antrag auf Anbau eines Einfamilienhauses an ein bestehendes Wohnhaus wurde auf die nächste Sitzung vertagt, da nach Aussage von Bürgermeister Bernold Martin (CSU) noch Klärungsbedarf besteht.

Positiv beschieden wurde auch der Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Eichenstraße in Schönderling. Dabei soll auch eine Teilfläche des Nachbargrundstücks erworben und ein vorgeschriebener Pflanzstreifen verlegt werden; von insgesamt acht Festlegungen des Bebauungsplanes erteilte das Ratsgremium die Befreiung.

Unterschrift in der VG

Im Hinblick auf das laufende Volksbegehren wies er darauf hin, dass aus verschiedenen Gründen die Unterschrift nur in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau geleistet werden kann; dort gelten erweiterte Öffnungszeiten.