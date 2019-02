Erfolgtipps von Frauen für Frauen

Das Unternehmerinnen-Netzwerk Elan lädt am Dienstag, 12. Februar, 19.30 Uhr, zu einem "Best-of-Elan"-Abend ein. Am Ernstplatz 12 werden bei Wein und Snacks sofort anwendbare Tipps und Tricks aus dem Netzwerk für mehr Erfolg im beruflichen Alltag gegeben. Dabei kommt jeder Tipp aus der erprobten Praxis und aus der Kompetenz jeder einzelnen Elan-Frau. Jede Teilnehmerin erhält innerhalb kürzester Zeit wertvolle Informationen aus direkter Expertinnen-Hand. Der Abend bietet Impuls-Vorträge, Kurz-Workshops, wesentliche Tipps und eine wertvolle Netzwerkrunde. Die Teilnahme kostet 10 Euro; für Mitglieder des Elan-Netzwerks ist der Abend frei. Anmeldungen zum Elan-Netzwerk-Abend sind per E-Mail an folgende Adresse möglich: info@elan-coburg.de. red