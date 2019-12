Erfolgsmeldungen bei der Concordia

Es ist eine schöne Tradition, dass sich am Ende des Sportjahres die Mitglieder der Concordia Strullendorf zur Sportgala in der Karl-Wagner-Halle treffen. Erster Vorsitzender Thomas Fischer konnte über vielfältige Veranstaltungen, zum Beispiel Prunksitzungen, Generalversammlung, Radrennen in Strullendorf und Bamberg, Sportgala, Weihnachtsfeier, Treffen im Vereinsheim, Gardemeisterschaften, Schach-, Tennis- und Tischtenniswettkämpfe und die monatlichen Wanderungen berichten. Er dankte allen Vorstandsmitgliedern, Betreuern, Abteilungsleitern und Helfern für ihr unermüdliches Engagement, ohne die die sportlichen Erfolge auf Kreis-, Bezirks-, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene auch nicht möglich wären.

Auch Strullendorfs Bürgermeister Wolfgang Desel (CSU) würdigte die sportlichen Erfolge und das gesellschaftliche Engagement der Concordia Strullendorf.

Für die Tennisabteilung trug Günter Ohland die Erfolge der Mannschaften vor. Die Jugendmannschaft, die eine Spielgemeinschaft mit dem SC Lichteneiche hat, musste heuer in der Junioren-18-Gruppe spielen. Leider konnte in dieser höheren Gruppe kein Spiel gewonnen werden. Vereinsmeister im Doppel wurden Harald Hauffe und Andre Weithase. Bei den Herren 30 konnte mit einem Sieg der 5. Tabellenplatz belegt werden.

Norbert Wahner erläuterte für die Schachabteilung, dass die Mannschaft nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga West den 4. Platz unter zehn Mannschaften belegte. Die Spieler der Concordia nahmen an verschiedenen Wettbewerben teil. Die oberfränkische Mannschafts-Blitzmeisterschaft wurde erneut in der Karl-Wagner-Halle ausgerichtet. Vereinsblitzmeister wurde Herbert Adler und Vereinsmeister Günter Hofmann.

Anschließend informierte Hilde Weber über die durchgeführten Wanderungen und Tagesfahrten und bedankte sich bei allen Wanderführern für ihren Einsatz. Besonders lobte sie Wolfgang Goth und Stephan Nüßlein für die Organisation der Weinfahrt.

Tischtennis-Abteilungsleiter Rudi Auer berichtete über die vier Herrenmannschaften und zwei Jugendmannschaften der Concordia. Die 1. Mannschaft musste sich leider wieder aus der Bezirksoberliga verabschieden, da sie über die gesamte Spielzeit mit Ausfällen und Verletzungen zu kämpfen hatte. Erfreut zeigte sich Auer, dass die neu gebildete Jugendmannschaft ihre erste Saison überraschend und sehr erfolgreich mit dem ersten Tabellenplatz abschließen konnte. Dies bedeutete den Aufstieg in die Bezirksliga Bamberg/Lichtenfels. Vereinsmeister im Jugend-Einzel wurde Felix Rößler und im Doppel Joshua Forster und Felix Rößler. Bei den Herren wird die Vereinsmeisterschaft erst ausgespielt. Im Januar wurden Vereinsmeister 2018 im Einzel Lothar Schlapp und im Doppel Fabian Kohl und Christian Auer.

Für die Tanzsportabteilung zeigte Abteilungsleiterin Gabi Baumgärtner die Erfolge der Solotänzerin, der Paarshowtänzerinnen und der Gruppen Young Team III, Young Team II und Young Team I sowie des New Age Dance Teams auf. "Eine erfolgreiche Saison liegt hinter uns", resümierte Baumgärtner, und zwei Deutsche- und zwei Europameistertitel waren die Ausbeute.

Thomas Fischer erläuterte die Entwicklung im Radrennsport. Er stellte fest, dass die Concordia Strullendorf einer der wenigen Vereine in Bayern ist, der schon über Jahrzehnte hinweg zwei Radrennen organisiert. Bei insgesamt 75 Rennen fuhren die Concorden gute Platzierungen heraus. So konnte unter anderem der Nachwuchsfahrer Anton Potrykus in der Klasse U 17 bereits einen Sieg herausgefahren. Holger Hauser wurde Bayerischer Meister der Senioren 3 und oberfränkischer Bergmeister. Er freute sich auch, dass es gelungen ist, die wöchentlichen Ausfahrten wieder durchzuführen. In der Saison 2019 trugen sechs Elitefahrer, 14 Seniorenfahrer, eine Elitefahrerin, ein U-17-Fahrer und Hobbyfahrer das Trikot des RMV Concordia Strullendorf.

Zum Abschluss zeichnete Thomas Fischer zahlreiche langjährige Mitglieder aus. Unter anderem wurde Oskar Motzel für seine 60-jährige Mitgliedschaft geehrt und zum Ehrenmitglied der Concordia Strullendorf ernannt.