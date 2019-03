Erfolgreiches Volksbegehren stärkt die ÖDP

"Auch unser Kreisverband hat hier vor Ort seinen wichtigen Beitrag geleistet, dass heimische Flora und Fauna endlich wieder bessere Lebensbedingungen bekommen." Mit diesen Worten nahm der Vorsitzende des ÖDP-Kreisverbandes Haßberge, Stefan Zettelmeier, noch einmal Bezug auf den großen Erfolg, den das Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt ("Rettet die Bienen") errungen hat, wie aus einer Mitteilung der Partei hervorgeht. Bei der Jahresmitgliederversammlung im Gasthaus "Sennhütte" in Zeil gab er einen ausführlichen Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten der ÖDP im abgelaufenen Jahr.

Zettelmeier wertete das Ergebnis des Volksbegehrens als einen vollen Erfolg für die Natur. Es habe sich gezeigt, dass sich der große Kraft- und Ressourcen-Einsatz gelohnt habe.

Termin am Freitag

In einem Ausblick wies er auf einen Besuch zusammen mit einer ÖDP-Gruppe aus Aschaffenburg in der Power-to-Gas-Anlage am Freitag, 29. März, um 14 Uhr in Haßfurt hin. Am Abend will Bernhard Schmidt, Stadtrat aus Aschaffenburg, im Feuerwehrhaus Breitbrunn mit dem Film "Thank you for calling!" über mögliche gesundheitliche Gefahren durch den sich immer mehr ausweitenden Mobilfunk informieren.

Ein "gesundes Finanzpolster" gerade im Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr attestierte Schatzmeister Dieter Sauer der Kreis-ÖDP in seinem Rechenschaftsbericht.

Die beiden Kreisräte Rainer Baumgärtner und Klemens Albert berichteten über ihre Arbeit im Kreistag. Sie bedauerten, dass manche ihrer Anträge zu lange liegen blieben. Als bedauerlich empfinden sie es, wie sie sagten, dass mit Einführung der Gelben Tonne ein gut funktionierendes System der sortenreinen Trennung von Wertstoffen plattgemacht werde.

Jürgen Werner aus Zeil stellte Ergebnisse einer Feinstaubmessstelle in der Zeiler Altstadt vor, die er unter fachlicher Anleitung selbst zusammengebaut hat. Natürlich erhebe seine Anlage keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und offizielle Einschätzung, räumte er an. Er betreibe sie seit einem Jahr einfach aus persönlichem Interesse, sei aber mit anderen Messstellen in ganz Deutschland vernetzt. Trotzdem ergäben sich einige aussagekräftige Beobachtungen, erläuterte Jürgen Werner. Der in Deutschland geltende Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft werde in der Regel in Zeil weit unterschritten. Die Luftbelastung steige aber spürbar an, wenn beispielsweise am Morgen ringsum die Holzfeuerstellen angeschürt würden. An Silvester sei um die Mitternachtszeit ein gewaltiger Ausschlag nach oben festzustellen gewesen, schilderte der Zeiler.

Die Neuwahl

Für die nächsten zwei Jahre wurde die Vorstandschaft gewählt. Vorsitzender bleibt Stefan Zettelmeier (Sand), sein erster Stellvertreter ist Thomas Ort (Haßfurt), zweiter Stellvertreter wurde Reinhard Hümmer (Fischbach). Schatzmeister bleibt Dieter Sauer (Zeil), Schriftführerin Catharina Fastenmeier (Haßfurt), Beisitzer sind Bernd Zettelmeier (Stettfeld), Jürgen Werner, Rainer Baumgärtner (beide Zeil), Martin Bathon (Wonfurt) und Klemens Albert (Kraisdorf). Die Kasse prüfen Gudrun Zettelmeier und Renate Schneider. Als Delegierte beim Landesparteitag vertreten den Kreisverband: Dieter Sauer, Stefan Zettelmeier, Martin Bathon und Reinhard Hümmer. red