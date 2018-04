Erfolgreiches Vereinsjahr für den Musikverein

Erster Vorsitzender Ralf Welsch und erster Dirigent Georg Schönmüller zogen im Probenraum der alten Schule erneut eine beeindruckende Bilanz des abgelaufenen Vereinsjahrs. Als festes Element der Dorfgemeinschaft umrahmten die Aktiven des - derzeit 167 Mitglieder zählenden - Musikvereins auch 2017 die kirchlichen und weltlichen Feste im Jahreskreis. "Personell gehen wir mit unseren Aktiven auf dem Zahnfleisch", bedauerte Welsch den Abgang insgesamt 14 aktiver Musiker seit dem Jahr 2014.



128 Termine absolviert

Schönmüller berichtete von insgesamt 128 Terminen: 40 Proben, 16 Einzelproben, 18 kirchliche sowie 17 große öffentliche Auftritten, 15 Ständerla, 3 Auftritte der Bläser sowie 19 sonstige Termine ohne Instrumente. Die Probenbeteiligung lag bei 64 Prozent. In Hesselbach spielte man wiederum beim Dorffest und an der Kerwa auf. Zudem war man bei verschiedenen Festen zu Gast beziehungsweise hatte man Auftritte innerhalb und außerhalb des Landkreises. Als Vorbereitung für die Auftritte und das Wertungsspiel diente ein Probenwochenende.

Zum Wertungsspiel "traditionelle Blasmusik" trat man mit 25 Musikern, davon 15 unter 27 Jahren, bewusst ohne Aushilfen an. In der Mittelstufe erreichte man "guten Erfolg" und schrammte nur knapp an "sehr gut" vorbei. Den Höhepunkt 2017 bildete das gelungene Weihnachtskonzert, wobei die Mitwirkung von Marcel Schuberth an der Gitarre wiederum eine große Bereicherung dargestellt habe. Erfreulicherweise stießen mit Louis Hoderlein und Benjamin Kittel zwei Youngsters dazu. Insgesamt zählt man 35 Aktive.

Bei keinem Auftritt waren es aber mehr als 29 Aktive, bei vielen Auftritten sogar weniger. Auch Aushilfen habe man dazu holen müssen. Die aktivsten in Reihen des Orchesters waren er selbst, Rudolf Zwosta, Markus Eidloth, Frank Stadelmann, Anton Zwosta, Ralf Welsch und Lisa-Marie Engelhardt. Für 2018 hat man bereits einige Termine angenommen. Zudem steht heuer der Besuch beim befreundeten Musikverein Neunkirchen in der Eifel an, der 60-jähriges Jubiläum feiert. Das Dorffest findet vom 10. bis 12. August statt.

Stellvertretend für Schriftführer Bernd Stadelmann verlas Victoria Eidloth das Protokoll der letztjährigen Jahreshauptversammlung, während 2. Kassier Lukas Schneider einen Einblick in die Finanzlage gab. Kassenprüfer Helmut Welsch und Anton Stadelmann bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Viele lobende Worte für die engagierten Musiker fand Edgar Renk. In Doppelfunktion als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft sowie der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Hesselbach zeigte er sich sehr beeindruckt vom umfangreichen Jahresprogramm des Musikvereins. "Der Musikverein ist eine Institution. Kein anderer örtlicher Verein hat eine solche Vielzahl an Terminen", würdigte er und dankte für die Unterstützung der Dorfgemeinschaft das ganze Jahr über.

Unter Wahlvorsitz von Edgar Renk erfolgten die Wahlen für die kommenden zwei Jahre. Der erste und zweite Vorsitzende wurden schriftlich gewählt, die anderen Funktionsträger per Akklamation. Dabei ergaben sich einige Änderungen. Neue Schriftführerin ist Victoria Eidloth, die in die Fußstapfen von Bernd Stadelmann tritt. Der bisherige Kassier Rudolf Zwosta und 2. Kassier Lukas Schneider "tauschten" ihre Ämter. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Silke Kaiser, die dem Vorstand seit 2012 als Beisitzerin angehörte.



Wahlergebnis

Erster Vorsitzender: Ralf Welsch, zweiter Vorsitzender: Markus Eidloth, Schriftführerin: Victoria Eildloth (neu), Kassier: Lukas Schneider (neu), zweiter Kassier: Rudolf Zwosta (neu), aktive Beisitzer: Frank Stadelmann, Matthias Eidloth, Bernd Stadelmann (neu), Wolfgang Harthan (neu), passive Beisitzer: Anja Simon, Manuela Schneider, Kassenprüfer: Helmut Welsch, Anton Stadelmann, erster Dirigent: Georg Schönmüller, zweiter Dirigent: Frank Stadelmann. hs