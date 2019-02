Erfolgreiches Projektmanagement

Projektmanagement ist eine umfangreiche Aufgabe; sie umfasst Planung, Steuerung, Durchführung, Kontrolle und Abschluss von Projekten. In diesem Seminar werden den Teilnehmern unterschiedliche Methoden gezeig. Sie erlernen, worauf es bei der erfolgreichen Projektdurchführung ankommt und welche Gefahren und Risiken sich hinter den einzelnen Phasen verbergen. Das Seminar findet am Samstag, 16. Februar, von 9 bis 16.15 Uhr am Wilhelmsplatz 3 in Bamberg statt. Weitere Infos und Anmeldung unter Ruf 0951/519470. red