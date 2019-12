Erfolgreiches Jahr für die VfB-Familie

Zur ersten Hauptversammlung unter dem im letzten Jahr neu gewählten Vorstand des VfB Kulmbach waren zahlreiche Mitglieder ins Sportheim gekommen.

Fußball-Vorstand Mathias Kodisch berichtete von einem erfolgreichen Jahr 2019. Der sportliche Neuanfang in der Saison 2018/19 endete nach einer beispiellosen Rückrunde (9 Spiele, 9 Siege, nur 1 Gegentor) mit der Meisterschaft in der A-Klasse 7 BT/KU und dem Aufstieg in die Kreisklasse. Auch in der neuen Spielklasse sorgten die Metzdorfer Fußballer Kodisch zufolge für Furore und setzten sich bis zur Winterpause in der Spitzengruppe der Kreisklasse 4 BT/KU fest. Großer Anteil an diesem Erfolg wurde Trainer Ralf Carl zugeschrieben, der dem Verein in schwierigen Zeiten die Treue hielt. Zufrieden zeigte man sich auch im Jugendbereich und bei der Reservemannschaft, die als neuformierte Spielgemeinschaft mit dem Partnerverein SV Burghaig erfolgreich in ihre erste Saison startete.

Vorstandsmitglied Petra Merkel informierte über das 50-jährige Bestehen der Turnabteilung. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stehen dank des Engagements der Übungsleiterinnen wöchentlich interessante Angebote im Gymnastikbereich zur Verfügung. Aufgrund von steigenden Teilnehmerzahlen beim Kinderturnen und dem geplanten Ausbau des Rehasports blicke man zuversichtlich in die Zukunft des Turnbereichs.

Auch am Vereinsgelände hat sich vieles getan. Mit dem Ausbau eines neuen Fitness- & Rehabilitationsbereichs könne man den Sportlern beim VfB Kulmbach hervorragende Bedingungen bieten, so Manuel Kreul (Vorstand Liegenschaften). Auch das Sportheim hat infolge des neuen Regelbetriebs und der Renovierung des Küchenbereichs weiter an Attraktivität gewonnen, regelmäßige Vermietungen stehen mittlerweile auf der Tagesordnung.

Versammlungsleiter Mario Ramming ging auf die Marketingaktivitäten des Vereins ein und bedankte sich bei allen Werbepartnern für die Unterstützung. Hervorgehoben wurde auch das soziale Engagement der Fußballmannschaft, die im August 2019 die Wohngemeinschaft an der Dobrach der Diakonie Kulmbach zu einem Spaziergang mit anschließendem Fußballnachmittag und Abendessen einlud. Um als Verein auch weiterhin gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, werde der VfB Kulmbach auch in Zukunft entsprechende Aktionen durchführen.

Finanzvorstand Matthias Kratzel konnte über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 berichten. Trotz steigender Betriebskosten wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Durch gelungene Veranstaltungen (Altstadtfest, Wiesenfest) erwartet man auch für das laufende Jahr steigende Einnahmen.

Für ihre langjährige Vereinstreue wurden schließlich mehrere Mitglieder geehrt: Margareta Schmidt und Rosi Kaßel (beide 15 Jahre), Svenja Popp, Julia Hochgesang, Heike Braun und Monika Röder (alle 20 Jahre), Christoph Werner sowie Ralf Merkel (beide 25 Jahre), Brigitte Groß, Gabriele Ott, Peter Kratzel und Petra Merkel (alle 40 Jahre), Helga Volk, Wilhelmine Müller, Regina Soba, Elfriede Müller, Anneliese Merkel, Christel Geiger, Inge Kaske, Günther Kottenhahn, Harald Hollweg und Karl-Heinz Grampp (alle 50 Jahre) sowie Siegfried Meisel (60 Jahre), Edgar Martin und Manfred Rösch (beide 65 Jahre) und schließlich Richard Pistor (70 Jahre). red