Erfolgreiches Jahr bei der Commerzbank

Die Commerzbank Bamberg hat im vergangenen Jahr Kunden hinzugewonnen und das verwaltete Vermögen gesteigert. Wie das Kreditinstitut mitteilt, stieg die Zahl der Privatkunden auf heute über 13 600 an. Laut Filialdirektor Matthias Nock trage auch die erneute Auszeichnung als "Beste Bank vor Ort" dazu bei, dass "unsere Wachstumsstrategie funktioniert". Ein weiterer Grund dafür sei das von der Commerzbank kostenlos angebotene Girokonto mit Startguthaben.

Im Kreditgeschäft hätten niedrige Zinsen und die gute wirtschaftliche Lage das Wachstum in Bamberg angekurbelt. 2018 hat die Bank neue Ratenkredite in Höhe von 2,9 Millionen Euro ausgegeben, ein Zuwachs von 23 Prozent. Das Neugeschäft mit Immobilienfinanzierungen lag 2018 bei 14,5 Millionen Euro. Insgesamt hat die Commerzbank in Bamberg Immobilien in Höhe von knapp 100 Millionen Euro finanziert. Das Depotvolumen beträgt 72 Millionen Euro. 2019 investiert die Commerzbank rund 20 Millionen Euro in neue Flagship- und City-Filialen. red