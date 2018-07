Erfolgreiches Hobbyturnier beim ESV

red



Der ESV Lichtenfels veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem FCN-Fanclub "Korbstadt-Glubberer" ein Fußball-Hobby-Turnier. Bei herrlichem Sonnenschein konnten die Gastgeber neben den teilnehmenden Teams auch zahlreiche Besucher begrüßen. Die "Division Rockerz" heizten zusätzlich musikalisch ein. Bei der Siegerehrung lobte Schirmherr Dritter Bürgermeister Winfried Weinbeer die gute Organisation und dankte allen Helfern sowie den beiden Schiedsrichtern Düthorn (SV Schwabthal) und Dietz (SV Borussia Siedlung). Einziger Wermutstropfen blieb das unentschuldigte Fehlen von Vorjahresgewinner 1. FC Allzeitbreit und Kickers Bradnlouh. So musste die Turnierleitung kurzfristig neue Gruppen zusammenstellen. Nach spannenden Spielen setzte sich schließlich der 1. FC Schnell Müd bei seiner ersten Turnierteilnahme als Sieger durch. Die Platzierungen: 1. 1. FC Schnell Müd, 2. SV Wacker Durchsaufen, 3. Bierpressen 4. Korbstadt-Glubberer, 5. Team Polonia, 6. Internationales Team, 7. Froschclub Rohrbach, 8. 1. FC Bierbeiner, 9. AS Sozial, 10. Escorial.