Zum Thema "Erfolgreicher unterrichten mit selbstreguliertem Lernen" sprechen Maximilian Knogler und Andreas Hetmanek von der TU München am 27. November in Bamberg. Dabei werden sie den aktuellen Stand der Wissenschaft zu dieser Methode vorstellen. Die beiden Referenten arbeiten im Projekt Clearing House Unterricht (CHU) der TU München, einer Schnittstelle zwischen Bildungsforschung und Unterrichtspraxis. Dort werden u. a. die wachsenden Mengen an einschlägigen Publikationen gesichtet und auf ihre Verwendbarkeit in der Lehrerbildung geprüft. Die pädagogische Forschung der letzten drei Jahrzehnte zeigt, dass Unterricht erfolgreicher ist, wenn Schüler ihren Lernprozess selbst regulieren dürfen, indem sie sich eigene Ziele setzen, ihr Verhalten beobachten und gegebenenfalls korrigieren sowie die Ergebnisse ihrer Arbeit evaluieren. Nicht nur Studenten und Lehrkräfte, auch die Öffentlichkeit ist eingeladen zu diesem kostenfreien Vortrag am Dienstag um 20 Uhr, Markusplatz 3, großer Hörsaal im 2. Stock - veranstaltet von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Professur für Pädagogische Psychologie und dem Projekt "Wegweisende Lehrerbildung" der Uni Bamberg. red