Erfolgreicher Spieltag: Teams des TC Küps gewinnen sechs von acht Begegnungen

Außer den Damen 60 und den Herren waren alle Mannschaften des TC Küps im Einsatz, wobei die Herren 40 mit einer Nachholpartie sogar zweimal antreten mussten. Die Damen 40 und die Herren 65 verloren ihre Spiele, während alle anderen Mannschaften mit Siegen aufwarten konnten.

Mädchen 16, Bezirksklasse 1

TA Eckersdorf - TC Küps 0:6 Gegen eine neu in den Wettspielbetrieb eingestiegene Gastmannschaft hatten die Küpser Mädchen wenig Probleme. Lediglich drei Spiele mussten sie abgeben. Einzel: Ehmke - Bergner 0:6; 0:6;Eder - Bittner 0:6, 0:6; Rädlein - Fößel 0:6, 0:6; Fraunholz - Koch 1:6, 2:6. Doppel: Ehmke/Rädlein - Bergner/Bittner 0:6, 0:6; Eder/Nowacki - Fößel/Koch 0:6, 0:6.

Damen 40, Kreisklasse 1

TC Bad Steben - TC Küps 4:2 Nach einem Unentschieden in den Einzeln verloren die ersatzgeschwächten Damen des TC beide Doppel in einer vom Wetter beeinflussten Begegnung. Einzel: Wolfrum-Eckel - Steinke 6:3,6:4; Söllner - Gagel 3:6, 5:7; Baderschneider - Eberle-Berlips 4:6, 4:6; Gölkel - Hempfling 6:3, 6:2. Doppel: Wolfrum-Eckel/Baderschneider - Steinke/Hümmrich 6:4, 6:3; Söllner/Zannler - Gagel/Hempfling 6:1, 6:2.

Herren 65, Bezirksklasse 1

TC Küps - TC Bischberg 1:5 Gegen die wesentlich jüngeren und auch in den Leistungsklassen höher eingestuften Aufsteiger hatten die Gastgeber einen schweren Stand und nur Wich konnte nach einer Schwächephase im zweiten Satz den Match-Tiebreak für sich entscheiden. Einzel: Kuhnlein - Rebhan 1:6, 6:7; Wich - Bernreuther 6:4, 1:6, 10:5; Spörlein - Seubert 6:7, 4:6; Kapahnke - Knoblach 4:6, 3:6. Doppel: Kuhnlein/Kapahnke - Rebhan/Seubert 2:6, 3:6; Wich/Tönnesmann - Bernreuther/Knoblach 5:7, 0:6.

Herren 40, Bezirksklasse 1

TC Küps - TC Hof 5:4 Nicht in stärkster Besetzung traten die Gastgeber an. So stand es nach Siegen von Roth, Geißler und Kempf nach den Einzeln 3:3. Durch eine geschickte Doppelaufstellung fuhren die Gastgeber jedoch noch zwei Siege zum Endstand von 5:4 ein. Einzel: Bittner - Scheruhn 4:6, 3:6; Roth - Ströbel 6:7, 6:0, 10:3; Popp - Neef 3:6, 3:6; Geißler - Müller-Trunk 6:4, 6:3; Richter - Wettengel 2:6, 2:6; Kempf - Döhla 6:2, 6:1. Doppel: Geißler/Fößel - Scheruhn/Ströbel 0:6, 2:6; Bittner/Kempf - Neef/Müller-Trunk 6:2, 6:3; Popp/Richter - Wettengel/Döhla 6:3, 6:0.

Herren 40, Bezirksklasse 1

TC Bad Steben - TC Küps 4:5 Die Begegnung musste wetterbedingt unterbrochen und das Restprogramm nachgeholt werden. Die Einzel endeten 3:3, doch zwei gewonnene Doppel führten zu einem knappen, aber nicht unverdienten Sieg. Einzel: Hagen - Tönnesmann 1:6, 5:7; Neubauer - Bittner 0:6, 1:6; Gölkel - Müller 6:3, 7:5; Tschlatscher - Schülein 4:6, 1:6; Pittroff - Geißler 6:3, 6:0; Dietrich - Fößel 6:0, 6:0. Doppel: Hagen/Gölkel - Reuter/Geißler 6:2, 6:3; Neubauer/Bittroff - Tönnesmann/Kempf 4:6, 5:7; Tschlatscher/Dietrich - Bittner/ Fößel 6:2, 6:7, 6:10.

Herren 50, Bezirksklasse 1

TC Zapfendorf - TC Küps 3:6 Einzel: Weiss (w.o.) - Witzgall 2:3, 0:0; Schmiedl - Müller 2:6, 3:6; Förner - Schülein 7:5, 2:6; 4:10; Fischer - Hümmrich 6:2, 6:1; Voll - Wagner 2:6, 5:7; Amtmann - Birke-Gagel 1:6, 2:6. Doppel: Schmiedl/Förner - Witzgall/Schülein 2:6, 2:6; Weiss/Fischer - Müller/Wagner 5:7, 6:0, 10:8; Voll/Amtmann - Hümmrich/Birke-Gagel 6:2, 6:2.

Herren 50, Kreisklasse 1

Coburger Turnerschaft - TC Küps II 2:4

Trotz verletzungsbedingter Aufgabe von Fischer-Strehmel führten die Gäste nach den Einzeln mit 3:1. So genügte der Gewinn des Doppels von Reeb/ Bergner zum zweiten Saisonsieg. Einzel: Tobisch-Haupt - Reeb 2:6, 1:6; Zieroth - Fischer-Strehmel (w.o.) 2:6, 0:0; Simon - Bergner 0:6, 1:6; Woitzig - Hänel 3:6, 4:6. Doppel: Tobisch-Haupt/Götz - Reeb/Bergner 0:6, 0:6; Zieroth/Ostrow - Hänel/Berlips 6:2, 7:5.

Damen 30, Bezirksliga

TC Küps - TC Weiß-Rot Coburg 5:4

Eine 4:2 Führung durch Siege von Bergner, Hofmann, Wachter und Geßlein nach den Einzeln ermöglichte es den Gastgeberinnen , entsprechende Doppelpaarungen aufzustellen, um den Siegpunkt einzufahren. Dies gelang auch durch den klaren Sieg der Paarung Bergner/Hofmann. Einzel: Bergner - Jauch 6:0, 6:2; Bittruf - Rohdenburg 2:6, 6:2; 7:10; Hofmann - Liebermann 6:0, 6:0; Wachter - Ehrlicher 6:1, 6:2; Geßlein - Schmidt 6:4, 6:4; Tönnesmann - Gerken 0:6, 2:6. Doppel: Bergner/Hofmann - Jauch/Ehrlicher 6:0, 6:3; Bittruf/Wachter - Rohdenburg/Schmidt 6:4, 2:6, 7:10; Geßlein/Tönnesmann - Liebermann/Gerken 2:6, 4:6. msp