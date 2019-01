Erfolgreicher Saisonstart: Kickerclub Nurn strebt Aufstieg in die Landesliga an

Viel vorgenommen haben sich die Tischfußballer des Kickerclubs (KC) Nurn in der neuen Saison der Verbandsliga Nord. Seit dem Abstieg im Jahr 2016 aus einer der beiden höchsten bayerischen Ligen (Landesliga Nord), dümpelten sie in der darunter befindlichen Klasse (Verbandsliga Nord) im Mittelfeld der Tabelle herum.

Nun ist ihnen für die neue Punkteserie 2019 ein großer Wurf gelungen, indem sie zwei starke Neuzugänge zu verzeichnen haben. Mit Werner Kant und Klaus Müller (beide Magic Soccer Marktleuthen) wurden zwei erfahrene und routinierte Akteure an Land gezogen.

Ihr Mitwirken hat sich bereits im ersten Saisonspiel gegen den KSC Kulmbach II ausgezahlt. Während Kant in seinen vier Einzeln ungeschlagen blieb (8:0 Punkte), standen bei Müller drei Erfolgen nur eine Niederlage gegenüber (6:2 Punkte). In ihren drei gemeinsam absolvierten Doppeln blieben sie zweimal siegreich. Am Ende feierten sie nach schwachem Start - es wurden die beiden Eröffnungsdoppel verloren - einen klarer 41:15-Sieg im heimischen Mehrzweckhaus. Die zweite Begegnung bestreitet der KC Nurn am Samstag, 26. Januar, in Bayreuth.

Ergebnisse KC Nurn: Kant: Einzel 8:0/Doppel 6:3; Müller: 6:2/6:3; Göppner: 6:2/6:6, Langer: 4:2/3:0, Wunder: 2:0/3:0, Philipp: (nur) Doppel 6:6. Die weiteren Ergebnisse: Weiden - Bamberg IV 29:27, KG Würzburg III - KG Würzburg II 23:33, Bayreuth - Mainklein 45:11.

Nicht so gut verlief der Auftakt für die zweite Mannschaft des KC Nurn in der Bezirksliga Nord. Die Mannschaft um den Vorsitzenden Andreas Franz musste sich in Würzburg bei der fünften Vertretung der Kurbelgemeinde (KG) mit 20:36 beugen.

Am heutigen Feitag, 25. Januar, 20 Uhr, sind die Nurner Gastgeber für den mittelfränkischen Liganeuling KJW Schwabach Punkte KC Nurn II: D. Franz: Einzel 2:6/Doppel 3:9, A. Franz 4:4/3:9, Burger 4:3/3:9, Vogler 4:4/3:9.

Die weiteren Ergebnisse: Nürnberg V - Würzburg IV 22:34, Bamberg V - Bamberg VI 50:6, Schwabach - Forchheim II 4:52. hf