Erfolgreicher Saisonstart des Coburger Skat-Clubs

Mit jeweils einem dritten Platz im Mannschafts- und im Einzelwettbewerb qualifizierte sich der Coburger Skat-Club bei den oberfränkischen Meisterschaften gleich zweimal für die bayerische Meisterschaft.

Der Skat-Club Coburg startete mit Vollgas ins neue Jahr. Bei der oberfränkischen Mannschaftsmeisterschaft konnte sich die Mannschaft von Spielleiterin Elisabeth Weber mit einem dritten Platz für die bayerische Meisterschaft am 7. Juli in Katzwang qualifizieren. Ebenso konnte sich Matthias Schreiner mit einem hervorragenden dritten Platz bei der oberfränkischen Einzelmeisterschaft für die "Bayerische" qualifizieren.

Elisabeth Weber steht für die Damen und Peter Kreuz für die Senioren als Nachrücker für die bayerischen Meisterschaften in den Startlöchern. Diese finden am 6. und 7. April ebenfalls in Katzwang statt.

Spiele-Abende

Spiele-Abende des Coburger Skat-Clubs finden für jedermann immer freitags ab 19 Uhr Schützenhaus Creidlitz statt. red