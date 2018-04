Erfolgreicher Großputz

Beim diesjährigen Großputz der Vereine des Marktes Ebrach haben sich über 60 fleißige Helfer zusammengefunden, um für ein sauberes Orts- und Landschaftsbild zu sorgen. Auch eine Gruppe der JVA Ebrach war mit dabei, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Seit dem Jahr 1992 gibt es den alljährlichen Umwelttag in Ebrach. "Leider hat sich bei vielen Menschen noch immer keine Änderung des Umweltbewusstseins eingestellt und so hatten unsere Helfer jede Menge Müll gesammelt", heißt es in der Mitteilung. Im Anschluss gab es noch eine wohlverdiente Brotzeit. red