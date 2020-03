Erfolgreicher Auftakt für den Kickerclub Nurn

Einen erfolgreichen Start hatten die Tischfußballer der ersten Mannschaft des Kickerclubs (KC) in die neue Saison der nordbayerischen Verbandsliga. Mit 32:24 gewannen sie in der heimischen Mehrzweckhaus-Arena gegen den TFC Forchheim.

Im ersten von vier Durchgängen gestaltete sich das Geschehen noch ausgeglichen, da jede Seite je ein Doppel und zwei Einzel gewann. Eine ganz starke Phase hatten die Frankenwälder im zweiten Block, in dem sie beide Doppel und drei der vier Einzel für sich entschieden. Nach diesem zwischenzeitlichen 19:9 gewann Nurn zwar im dritten Abschnitt die zwei Doppel, doch gingen alle vier Einzel den Bach hinunter. Trotz dieser Pleitenserie in den Einzeln stand dank der gewonnen Doppel noch ein 25:17-Vorsprung zu Buche. Da man sich im vierten Durchgang wie zu Beginn der Partie die Punkte wieder teilte (7:7), war der 32:24-Heimerfolg in trockene Tücher gebracht.

Am Samstag, 14. März, gastiert ab 18 Uhr die Kurbelgemeinde Würzburg beim KC Nurn. Die Mainfranken hatten zum Saisonauftakt den KSC Kulmbach deutlich mit 41:15 in die Schranken gewiesen und die Tabellenführung vor Nurn übernommen.

KC Nurn: Kant - 6:2 Einzel/12:0 Doppel, Philipp - 2:6/12:0, Langer - 4:4/6:6, Wunder - 2:6/6:6.

Deutliche Siege für KC Nurn II

Bereits zwei Begegnungen hat die zweite Mannschaft des KC Nurn in der Bezirksliga Nord bestritten. Nachdem sie beim Neuling in Salz (Landkreis Rhön Grabfeld) mit 54:2 aufgetrumpft hatte, folgte ein weiterer deutlicher 41:15-Erfolg gegen die KG Würzburg IV.

Beim 54:2-Kantersieg in Salz gab Nurn nur im zweiten Durchgang ein Einzel ab. Beim 41:15 gegen Würzburg kam es in den vier Blöcken zu folgenden Punkteverhältnissen: 8:6, 12:2, 11:3 und 10:4.

Am Freitag, 13. März, gastiert der Spitzenreiter aus Nurn beim TSC Weiden II. Die Oberpfälzer waren mit einem 50:6-Sieg bei der KG Würzburg IV gestartet und zogen anschließend gegen den TFC Bamberg IV mit 18:38 den Kürzeren. hf KC Nurn: Franz - 8:0 Einzel/9:3 Doppel, Burger - 6:2/9:3, Hofmann - 6:2/6:6, S. Greiner-Lar - 2:0/3:6, M. Greiner-Lar 4:2/3:0.