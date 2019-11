Erfolgreiche Züchter

Die Züchter des Kleintierzuchtvereins Zapfendorf stellten in ihrer Ausstellungshalle Kaninchen, Tauben und Hühner zur Schau. Die 267 Rassetiere wurden von zahlreichen Besuchern und Kennern der Szene bestaunt. Waren doch die Tierbewertungen mit wenigen Ausnahmen mit " gut, sehr gut und vorzüglich" ausgezeichnet worden. Kaninchen-Vereinsmeister wurde Horst Topfstedt mit Helle Großsilber vor Hans Beringer (Kleinsilber braun). Der Landeverbandspreis ging an Horst und Stefan Topfstedt, der Sonderehrenpreis an Günter Topfstedt (Sachsengold). Jugendvereinsmeister wurden Tim (1.) und Nico Topfstedt (2.) (Satin havanna). Ergebnis Tauben: 1. Siegfried Sünkel (Thüringer Flügeltauben gelb), Geflügel: 1. Elli Endres (Zwergreinländer), 2. Michael Gabler. Jugendmeister wurden Jasmin und Laura Zahner. red