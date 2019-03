Erfolgreiche Züchter geehrt

In der Hauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Grafengehaig konnte Vorsitzende Stephan Gageik Tanja und Christopher Müller als neue Mitglieder begrüßen. In der Sparte Kaninchen kürte Gageik als Zuchtwart Michael Neder (Alaska schwarz) zum Vereinsmeister. Er gewann vor Marion Rothert (Zwergwidder schwarzgrannen). Als Jugendvereinsmeister grüßt Nick Gageik (Deutsche Kleinwidder wildfarben). Der Zuchtwart Geflügel, Michael Neder, gratulierte Hermann Dörfler (Orloff rotbunt) zum Titelgewinn, Zweiter wurde Michael Schneck (Zwerg-Orpington). Bei der Jugend lag Leonie Schneck (Zwerg-Brahma) vorn.

Der Vorsitzende erinnerte an die Teilnahme an 43 Veranstaltungen, Ausstellungen und Schulungen. Nach den Dankesworten von Bürgermeister Werner Burger standen Marion Rothert und Stephan Gageik im Mittelpunkt, die im Club der Widder-Züchter in Bayern erfolgreich waren. Gageik wurde bei der Vergleichsschau in Thurnau oberfränkischer Clubmeister. Marion Rothert errang den Titel Rassemeister. Sehr gut schnitt zudem Nick Gageik bei der Landesschau in Ulm ab.

"Ein wichtiger Schritt für die stärkere Einbindung der Jugend war der Besuch der Naturkids bei der Lokalschau der Grafengehaiger Kleintierzüchter im November 2018", sagte Stephan Gageik und sprach dafür nochmals Heidi Kirschenlohr ein besonderes Dankeschön aus.

Auch der Bürgermeister meinte, dass man nur so praxisnah die Kinder und Jugend "an das richtige Leben heranführen" kann. Klaus-Peter Wulf