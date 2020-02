Erfolgreiche Sportschützen

In der jüngsten Stadtratssitzung zeichnete Bürgermeister Timo Ehrhardt Schützenmeister Carlo Machold und die Sportschützen Marcel Machold und Uwe Feuerpfeil vom Schützenverein "Freischütz" Ebersdorf mit der Ehrennadel der Stadt aus. Feuerpfeil wurde bei den Gaumeisterschaften in Lichtenfels mit Platz 1 Gaumeister des BSSB-Gau Nord in der Disziplin KK 100 m Herren II. Machold erreichte bei den bayerischen Meisterschaften für Körperbehinderte in München-Hochbrück in seiner Klasse (Beh. Federbock Luftgewehr) mit 386 Ringen den hervorragenden dritten Platz. Foto: hs