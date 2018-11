Erfolgreiche Spendenaktion am Tag der offenen Tür

Fast 2000 Euro wiegen schwer, wenn sich die Summe überwiegend aus Münzen zusammensetzt. Diese Last von exakt 1932,57 Euro hat Uwe Rendigs beim Übergabetermin im Oktober 2018 gern getragen. Das Geld kam beim Losverkauf und aus Spenden beim Tag der offenen Tür von SÜC und CEB zusammen. Ende September hatten die SÜC und der Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB) Versorgungseinrichtungen und Werkstätten geöffnet sowie Arbeitsweisen demonstriert und ihren Maschinenpark vorgestellt. Verlost wurde bei dem Tag der offenen Tür unter anderem ein E-Bike. Die Einnahmen daraus sowie aus den Spenden an der Kuchentheke kommen nun krebskranken Kindern in der Region zugute. "Zurzeit unterstützt die Stiftung zwölf Kinder und deren Familien", sagte Stiftungsvorsitzender Uwe Rendigs. Bestätige sich die Diagnose Krebs, falle die ganze Familie in ein tiefes Loch. Die Stiftung unterstütze die Betroffenen nicht nur finanziell. Als regionalem Versorgungsunternehmen sei es den SÜC wichtig gewesen, dass die Spendenaktion am Tag der offenen Tür in der Region Verwendung finden würde, erklärte SÜC-Marketingleiterin Angelika Reng. red