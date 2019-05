Erfolgreiche Schützen der Königlich Priviligierten Schützengesellschaft 1462 Hammelburg: Bei den Rundenwettkämpfen in der Gauliga Sportpistole KK des Schützengaues Rhön-Saale wurde die Mannschaft mit Heinz Frötschner, Jens Rauch, Daniel Niebusch und Andreas Rieß Meister. Wegen eines um 0,42 Ringe schlechteren Gesamtergebnisses blieb der Aufstieg in die Bezirksgruppe Ost allerdings leider verwehrt.

Auch im Rahmen der diesjährigen Bezirksmeisterschaften waren gute Ergebnisse zu verzeichnen. Platz 1 hieß es für Detlef Eigen mit der Luftpistole Auflage (Senioren V). Mit der Steinschlosspistole gab es einen 2. Platz für Steffen Göpfert, die Mannschaft mit Steffen Göpfert, Heinz Frötschner und Friedrich Schellenberger stand auf Platz 1. In der Disziplin 50-Meter-Pistole trug sich Andreas Rieß auf Platz 2 der Ergebnisliste ein. Helmut Jurrat erreichte mit der Luftpistole Auflage (Senioren I) Platz 3 und Bernd Kreps mit der Armbrust 10m Platz 1.

Aus der Bogenabteilung waren ebenfalls Schützen der Gesellschaft auf Bezirksebene am Start. Am Ende gab es Platz 3 in der Bezirksklasse 2 der Bogenliga Unterfranken für die Mannschaft mit Peter Treutlein, Frank Kawohl, Tatjana Kawohl, Ralf Schadewald und Patrick Zierold. red