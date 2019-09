Bei dem "Treffpunkt für Kenner & Könner" bietet die Buchhandlung Riemann (Markt 9) in unregelmäßigen Abständen Spezialisten die Möglichkeit, über ihr Fachgebiet zu berichten. Am Mittwoch, 25. September, 17 Uhr, wird Sabine Welder in der Buchhandlung ihr Coaching zum Thema Prüfungsvorbereitung "Wenn's drauf ankommt - stressfreie und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung", vorstellen. Der Eintritt zum "Treffpunkt für Kenner & Könner" ist frei. red