Erfolgreiche Milchviehhaltung

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg lädt alle Milchviehhalter der Landkreise Bamberg und Forchheim zum Tag der Milchkuh am heutigen Donnerstag um 9.30 Uhr in das Gasthaus Kraus in Hirschaid ein. Schwerpunktthema ist der Wassereinsatz im Milchviehstall. red