Erfolgreiche Lesewoche für Schüler

In der interkulturellen Woche des Landkreises Haßberge fand in der Stadtbibliothek Zeil eine Lesewoche in zwei Sprachen statt: deutsch und arabisch. Mit neugierigen Gesichtern lauschten Grundschüler den Vorlesern, wie die Schule beschrieb. Mohamad Almotlak aus Ebelsbach las den arabischen Teil vor, und zusätzlich zu den Klassenlehrern lasen den deutschen Teil der Zeiler Bürgermeister Thomas Stadelmann und Landrat Wilhelm Schneider. Später bastelten die Schüler zu den Geschichten in der Bibliothek. Wunderbare Bilder waren das Ergebnis. Das Lehrerkollegium prämiierte die schönsten, Thomas Stadelmann ehrte die Kinder. Laut Grundschule war das Ganze "eine gelungene und gewinnbringende Aktion". Zum Erfolg beigetragen haben Bettina Fritzler, Regionalmanagerin und Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Landratsamt in Haßfurt, und Siza Zaby, Integrationslotsin für den Kreis. Sie haben die interkulturelle Lesewoche organisiert. red