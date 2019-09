Erfolgreiche Kontrollen

Bei der Kontrolle eines Autos am Montag gegen 23 Uhr in Gremsdorf haben Polizeibeamte festgestellt, dass dessen Fahrer nicht im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis war. Er wurde daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

Ebenfalls am Montagabend bereits gegen 20.30 Uhr wurde in Hemhofen bei der Kontrolle eines Autos festgestellt, dass dessen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Da ein Drogenvortest positiv auf THC verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Fahrer angezeigt.

Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in Gremsdorf zugetragen. Dort wurde auf der B 470 bei der Kontrolle eines Autos ebenfalls festgestellt, dass der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte und ein Drogenvortest auf THC verlief ebenfalls positiv. Auch in diesem Fall ist eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrer angezeigt worden, teilt die Polizei mit. pol