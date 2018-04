Erfolgreiche Kegler

"Von den 35 Mitgliedern des SKC Frohnlach (Sportkegelclub) sind sieben Herren aktiv", informierte bei der Hauptversammlung Vorsitzender Michel Kalb. Derzeit nimmt eine Herrenmannschaft an den Rundenwettkämpfen in

der Kreisklasse West teil. Er dankte allen, die sich im sportlichen Bereich oder im Vereinsleben einbringen. Stellvertretend nannte er Klaus Kalb und Jürgen Fischer, die vorbildlich die Bahn in der Frankenland Halle pflegen. Einen detaillierten Überblick der einzelnen sportlichen Wettbewerbe gab Sportwart Norbert Spiller. Unter anderem sicherten sich Norbert Krämer,

Norbert Spiller und Henri Wöhner (Senioren B) bei den Coburg-Landmeisterschaften Plätze auf dem Podest. Bei den Senioren C siegte Rudi Krämer vor Egon Rößler. Des Weiteren konnten vordere Platzierungen bei den Kreismeisterschaften der Senioren B und C sowie den Coburg-Land Tandem-Meisterschaften verbucht werden. Vereinsmeister wurde mit 542 Holz

Konstantinos Dourlis vor 2. Norbert Spiller (497) und 3. Michael Kalb (496). Den Heinrich-Kalb-Pokal errang ebenfalls Konstantinos Dourlis währen sich Rudi Krämer den Edgar-Heumann-Pokal sicherte. Wahlen: Vorsitzender Michael Kalb, Stellvertreter Norbert Krämer, Kassier Rudi Krämer, Sport- und Pressewart Norbert Spiller. Schriftführerin Margit Langguth (neu). Revisoren Norbert Spiller. Norbert Krämer. Ehrungen: Fritz Beez, Gerhard Böhm, Roland Rosenbauer (45 J),Michael Kalb (40 J), Steffi Koch (15 J), Veronika Strobel,Heidi Bartsch (10 J). Für 750 Einsätze im SKC-Frohnlach-Trikot wurde Vorsitzender Michael Kalb ausgezeichnet. ake