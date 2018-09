Erfolgreiche Inklusion

Die Inklusion stellt weiterhin alle Schulen vor die große Aufgabe, die Behindertenrechtskonvention umzusetzen und den gleichberechtigten Zugang von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in Grundschulen und weiterführenden Schulen sicherzustellen, schreibt das Staatliche Schulamt Bad Kissingen in einer Mitteilung. Die Resonanz auf das Angebot der unabhängigen Beratungsstelle zu Fragen der Inklusion zeige, wie wichtig inklusive Unterstützungsangebote im Schulbereich sind.

Auch Wildflecken neu dabei

Wie diese Aufgabe schrittweise gelingt, zeigen danach beispielsweise Schulen mit dem Schulprofil "Inklusion", das im Landkreis seit 2013 die Grundschule Thulbatal in Oberthulba und seit dem Schuljahr 2017/18 auch die Anton-Kliegl-Mittelschule Bad Kissingen haben. Neu mit dem "Schulprofil Inklusion" ausgestattet wird mit Beginn dieses Schuljahres die Grundschule Wildflecken.

Pädagogisches Konzept

Diese drei Schulen haben sich schon vor Jahren in besonderem Maße der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf angenommen. Dies erfordert ein pädagogisches Konzept, das von allen Lehrenden und Lernenden an der Schule in vertrauensvoller Zusammenarbeit täglich umgesetzt wird.

Gemeinsam mit Förderpädagogen des Sonderpädagogischen Förderzentrums der Saaletalschule Bad Kissingen und des Sonderpädagogischen Förderzentrums Riedenberg wird dieses Konzept gestaltet und umgesetzt, berichtet das Schulamt weiter. red