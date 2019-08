Erfolgreiche Hundeführer

In den vergangenen Tagen legten 19 Hundeführer mit ihren Vierbeinern die Dressurprüfung und neun die Begleithundeprüfung ab. Hierfür hatten sie sich im letzten halben Jahr wöchentlich unter der Leitung von Rosel Hölzner und Ursula Kilgenstein an der Altach in Haßfurt zu der Ausbildung und zum Üben getroffen. Ausrichter der Ausbildung war die Kreisgruppe Haßfurt im bayerischen Landesjagdverband (BJV).

Die Dressurprüfung ist die erste Prüfung, sozusagen die Lehrlingsprügung, für die Jagdhunde. Die Hundeführer üben mit ihren Vierbeinern Gehorsam und verschiedene Grundfächer, wie Sitz, Platz, Down und Apport, also das Bringen auf Befehl. Damit ist die Grundlage für die jagdliche Arbeit gelegt und die Voraussetzung für die aufbauende Brauchbarkeitsprüfung erfüllt.

Zur Freude aller Teilnehmer konnten die Richter allen Teilnehmern erfolgreich die Prüfung abnehmen. Dominik Arnold mit seinem erst fünf Monate altem Cuno (Deutsch-Kurzhaar) ragte mit seiner tadellosen Leistung und vollen Punktzahl aus dem Teilnehmerfeld heraus. Weiter waren erfolgreich: Karl Bayer, Egon Frank, Willi Fuß, Josef Hau, Tobias Hau, Albin Hepp, Marina Herold, Christian Käb, Ursula Kilgenstein, Uwe Kozlowski, Alexander Krapf, Heike Launer, Hans Stark, Jan Stubenrauch, Mirjam Tempel, Manfred Treutlein, Peter Wälde und Josef Zenker.

Bei der Begleithundeprüfung wurde die Alltagstauglichkeit geschult und geprüft. Einerseits wurde die Führung des Hundes durch den Halter in verschiedenen Situationen geübt, andererseits aber auch sein Verhalten im öffentlichen Raum und gegenüber Spaziergängern und Radlern getestet.

Als Begleithundeführer bestanden den Test: Catharina Achzehnich, Bianca Gräf, Carina Hoch, Gabriele Keßler, Georg Metzger, Elke Sauer, Helene Scheuring, Hannelore Vollkommer, Christina Wagner-Sneider.

Auch im nächsten Jahr wird ein Hundekurs für Jagd- und Begleithunde angeboten. Interessierte können sich bei Rosel Hölzner anmelden. red