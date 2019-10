Erfolgreiche Dorfmusikanten

Im Gasthaus "Am Berg" fand die Jahresversammlung der Neubrunner Dorfmusikanten statt. Der Vorsitzende Rainer Stretz gab den Jahresbericht. Darin zeigte er sich sehr zufrieden mit dem Erreichten. Die vielen Auftritte wurden nach seinen Angaben mit viel Erfolg bewältigt.

Gut besuchte Veranstaltungen

"Unser Herbstkonzert 2018 war eines der am besten besuchten Konzerte überhaupt, einfach grandios. Auch weil die Gastkapelle aus Gereuth schon viele Gäste mitbrachte." Er erinnerte ferner an das Starkbierfest. Als Highlight erwähnte Stretz den Auftritt beim VfR Hermannsberg-Breitbrunn. "So eine tolle Stimmung im Zelt hatten wir schon lange nicht mehr erlebt, da macht das Spielen einfach Spaß", sagte Stretz.

Auch die Vereinsfeste wie das Paßmühlfest und das Sommerfest seien sehr gut besucht gewesen. Sein Dank galt der Familie Rumpel, die seit vielen Jahren ihren Hof und die Scheune für das Paßmühlfest zur Verfügung stellt.

Die Ausbildung der Nachwuchsmusiker bei der Musikschule Ebern verläuft laut Stretz nach "kleinen Turbulenzen" inzwischen gut. Die Ausbildung für die Blechbläser findet in Neubrunn statt, für die Klarinetten in Ebern. Beim diesjährigen Herbstkonzert sollen die Jungmusiker mit zwei Stücken ihr Können zeigen.

In der Vorschau auf 2020 gab Rainer Stretz einige Auftritte bekannt: das Kegler-Hoffest, Kindergartenfest, "Schickeria" sowie eine Hochzeit. In der "Bavaria-Klinik" in Bad Kissingen geben die Dorfmusikanten wieder ein Kurkonzert; anschließend wirken sie erstmals beim Umzug zum Rakoczy-Fest mit.

Auf solider Basis

Der Kassenbericht von Theresa Reinwand offenbarte ein erfreuliches Ergebnis. Der Verein steht auf gesunden Füßen.

Bürgermeister Karl Heinz Kandler dankte den Musikern für ihren Einsatz. Die Gemeinde habe den Zuschuss für die Musikschule erhöht und beteilige sich somit mit jährlich rund 9000 Euro an den Kosten, sagte er. str