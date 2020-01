Erfolgreiche Brenner

Aus dem Landkreis Bad Kissingen haben 2019 fünf Absolventen die Staatliche Brennerprüfung bestanden: Stefan Metz (Großenbrach), Lothar Bold (Neuwirtshaus), Jürgen Schelbert (Hammelburg), Anton Six (Wirmsthal) und Günter Müller (Reith). Die Ausbildung zum Brenner ist stark gefragt. In Kürze beginnt der neue Kurs. Die Theorie wird in Veitshöchheim gelehrt, die Praxis am Lehrbetrieb für Obstbau in Deutenkofen (Niederbayern). red