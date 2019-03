Erfolgreiche Auszubildende

Pia Stein, Carina Keller und Philipp Michalowicz haben es geschafft. Nach zweieinhalb Jahren konnten sie ihre Ausbildung bei der Firma "Maintal Konfitüren" erfolgreich abschließen. Geschäftsführerin Anne Feulner und Personalreferentin Susanne Ströhlein gratulierten und übergaben mit Namen und Sternzeichen gravierte Kaffee-to-go-Becher sowie Tankgutscheine, wie das Unternehmen mitteilte.

"Als Familienbetrieb mit mehr als 130-jähriger Geschichte liegt uns die Ausbildung unserer Jugend besonders am Herzen. Daher freuen wir uns natürlich sehr, wenn unsere Auszubildenden einen erfolgreichen Abschluss machen und wir sie anschließend in unserem Haus fest anstellen können", sagte Anne Feulner.

Pia Stein (19 Jahre) und Phi-lipp Michalowicz (19 Jahre) haben bei "Maintal Konfitüren" eine Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik gemacht. Carina Keller (21 Jahre) hat die Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Während Carina Keller und Philipp Michalowicz in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen wurden, absolviert Pia Stein aktuell bei "Maintal" ein Praktikum in der Verwaltung, bevor sie ab September wieder die Schulbank drückt, um ihr Abitur zu machen.

Traditionsreicher Betrieb

Mit ihrer über 130-jährigen Geschichte ist die Firma "Maintal Konfitüren" nach eigenen Angaben nicht nur einer der ältesten Konfitürenproduzenten in Deutschland, sondern zählt bis heute zu den führenden Spezialitätenanbietern für Konfitüren, Gelees, Marmeladen und für Fruchtaufstriche. Geleitet wird das Traditionshaus in der vierten Generation von Anne Feulner, der Urenkelin des Firmengründers, und ihrem Schwager Klaus Hammelbacher. 2018 konnte die Firma erneut in Sachen Familienfreundlichkeit überzeugen. Vom Bayerischen Arbeits- und Wirtschaftsministerium wurde "Maintal" als Top 20 der familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns ausgezeichnet. red