Erfolgreiche Aussteller auf der Obermain-Jura-Schau

Ein Züchterabend vereinte die Freunde der Rassegeflügelzucht im Hotel "Alte Post" in Weismain. Der Abend bot eine gute Gelegenheit, die erfolgreichsten Aussteller der neunten Obermain-Jura-Schau auszuzeichnen. Zu diesem Züchtertreffen hieß der Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Weismain, Hans Schramm, alle Mitglieder, Aussteller und deren Angehörigen herzlich willkommen. Die Obermain-Jura-Schau, regelmäßig von den Geflügelzuchtvereinen in Weismain, Altenkunstadt und Burgkunstadt ausgerichtet, bezeichnete er dabei als erfolgreich. Er dankte deshalb allen, diesmal auch den Kaninchenzüchtern, die diese Schau mit Leben erfüllt hatten. Wenn allein bei den Rassegeflügelzüchtern acht Verbandsprämien von den Preisrichtern vergeben wurden, dann sei dies ein erfreuliches Ergebnis. Die Höchstnoten, also die Bewertung "vorzüglich", hatten folgende Züchter errungen: Hans Schramm (Zwergenten wildfarbig-gescheckt, Zwergenten blau-gelb, Lakenfeldern, Zwerg-Wyandotten orangefarbig-gebändert), Franz Hopfenmüller (Texaner schwarz), Mathias Freitag (Texaner rotfahl), Andreas Welsch (Niederländische Schönheitsbrieftauben blau mit schwarzen Binden und blaufahl mit dunklen Binden), Hans Peter Schmitt (Brünner Kröpfer weiß) und Friedrich Stadter (Fränkische Trommeltauben blau mit schwarzen Binden).

Hinzu kamen noch 22 Mal die Noten "hervorragend". Ein besonderes Ereignis an diesem Züchterabend war die Vergabe der Obermain-Jura-Bänder, die an Hans Schramm, Mathias Freitag, Andreas Welsch, Hans Peter Schmitt, Christian Deuber, Georg Welsch und Jonas Wißlicen gingen. Die Bestnoten mit 97 Punkten und 97,5 Punkten konnten bei den Kaninchenzüchtern erzielt werden: Andre Förste (Helle Großsilber und Kleinsilber blau), Gerhard Ziegler (Blaue Wiener), Hans Schramm (Rote Neuseeländer), Franz Hopfenmüller (Kleinsilber gelb), Fabian Müller (Kastanienbraune Lothringer), Paula Hopfenmüller (Kleinsilber blau) und Marion Eisentraut (Schwarz-Rex). dr