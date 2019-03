Erfolgreiche Ausbildung

115 kaufmännische Auszubildende haben ihre Lehrzeit mit der Winterprüfung 2018/19 erfolgreich beendet und nahmen bei einer Feierstunde im "Kreuz+quer-Haus der Kirche Erlangen" ihre IHK-Abschlusszeugnisse entgegen.

Den erfolgreichen Azubis gratulieren Patrick Siegler (Vorsitzender des IHK-Gremiums Erlangen), Florian Janik (OB Erlangen), Alexander Strasser (Staatliche Berufsschule Erlangen) und Knut Harmsen (Leiter der IHK-Geschäftsstelle Erlangen).

Janik würdigt die Leistungen der Azubis: "Mit Ihrem Abschluss haben Sie einen der besten Grundsteine für ein erfolg-reiches Berufsleben gelegt. Die Kombination der Ausbildung in Schule und Betrieb ist ein Erfolgsmodell, das sich in der Wirtschaft größter Wertschätzung erfreut." Die Stadt Erlangen unterstütze die duale Ausbildung intensiv. Ein wichtiges Projekt sei in diesem Zusammenhang der Campus Berufliche Bildung, den die Stadt nun auf den Weg bringe.

Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet: Niko Maisel, Bankkaufmann (VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG, Erlangen), Elisabeth Blabl, Industriekauffrau (Siemens AG, Erlangen), Roudi Haj Mousa, Verkäufer (Aral Center Peter Finsinger, Erlangen), Samuel Miller, Kaufmann im Einzelhandel (Aldi GmbH & Co. KG, Adelsdorf) und Sophia Rittmaier, Kauffrau für Büromanagement (Siemens Healthcare GmbH, Erlangen). red