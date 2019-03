Erfolgreiche Aus- und Fortbildung

Gleich über zwei sehr erfolgreiche Mitarbeiterinnen darf sich die Kisssalis Therme Bad Kissingen freuen. Während Marina Klinger ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen hat, bildete sich Saunamitarbeiterin Martina Schmitt zur Saunameisterin weiter.

Betriebsleiter Richard Pucher gratulierte Marina Klinger zur bestandenen Prüfung als Kauffrau für Büromanagement und der Anerkennung der Regierung von Unterfranken. Mit dieser war die 23-Jährige für ihre hervorragende Leistung und einen Notendurchschnitt von 1,2 ausgezeichnet worden. Neben der praktischen Ausbildung in der Therme und dem Berufsschulunterricht in Bad Kissingen wurde die Lehre durch interne und externe Seminare abgerundet. "Wir haben uns vor zwei Jahren gezielt für diesen Ausbildungsberuf entschieden, da er in der Therme sehr abwechslungsreich gestaltet werden kann und somit ein breites Spektrum bietet, sich je nach persönlichen Stärken und Interessen weiterzuentwickeln. Gerade im Tourismussektor sind die Perspektiven dann sehr vielfältig", so Pucher.

Einen anderen Weg ging Martina Schmitt, gelernte Pharmazeutisch-Kaufmännische Assistentin, als sie vor acht Jahren als Quereinsteigerin im Saunapark der Kisssalis Therme startete. Seit Beginn kümmert sich Schmitt neben der täglichen Arbeit und der Betreuung der Gäste vor allem um die Aufgussdüfte und leitet einige der Babyschwimm-Kurse. Der Vollzeitkurs als Saunameister wird vom Deutschen Sauna-Bund e.V. angeboten, welcher als der Anbieter für Aus- und Fortbildung im Badewesen gilt. Der umfangreiche Unterrichtsplan beinhaltet medizinische, technische, organisatorische und wirtschaftliche Themen. "Dass unsere Mitarbeiterin nun als Kursbeste abgeschlossen hat, freut uns natürlich besonders", sagt Pucher. red