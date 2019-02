In einer kostenlosen Workshopreihe der Beauftragten für Chancengleichheit des Jobcenters Forchheim, Sabine Meindl, in Zusammenarbeit mit der Concilia-Servicestelle für Frauen in beruflichen Fragen, gibt es Tipps und Impulse zum Thema "Erfolgreich zurück in den Beruf". Die Workshops sind inhaltlich aufeinander abgestimmt, können aber auch einzeln besucht werden. Beide Veranstaltungen finden im Jobcenter Forchheim, Raum 308, statt und sind kostenlos. Das Thema am Dienstag, 12. Februar, lautet "Stärkung der eigenen Widerstandskraft durch gezielten Stressabbau". Weiter geht es am Dienstag, 19. Februar, mit dem Thema "E-Mail- und Onlinebewerbung". Die Veranstaltungen finden jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Anmeldungen sind zu richten an Sabine Meindl per E-Mail an sabine.meindl@jobcenter-ge.de oder telefonisch über das Servicecenter unter 09191/715200. red