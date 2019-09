Erfolgreich gründen in Freien Berufen

Das Institut für Freie Berufe Nürnberg veranstaltet am Mittwoch, 2. Oktober, in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Coburg, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg und der Sparkasse Coburg-Lichtenfels einen Beratungstag für Existenzgründer in Freien Berufen. Die Veranstaltung findet von 13 bis 18.15 Uhr im Landratsamt statt. Anmeldung ist erforderlich auf www.ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen (weitere Informationen unter Telefon 0911/2356522). Anmeldeschluss ist am 27. September. red