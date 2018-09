Erfolgreich gründen in Freien Berufen

Das Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB) veranstaltet am Montag, 8. Oktober, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH, der Wirtschaftsförderung Landkreis Coburg sowie der VR-Bank Coburg einen Beratungstag speziell für Existenzgründer in Freien Berufen. Die Experten informieren über die Besonderheiten der Existenzgründung in Freien Berufen (Hamid Rezai, Institut für Freie Berufe Nürnberg), zum Thema Gründen aus der Arbeitslosigkeit (Karin Büttner von der Agentur für Arbeit Coburg), über Finanzierungsmöglichkeiten und öffentliche Fördermittel (Marc Heyder-Rentsch von der VR-Bank Coburg) sowie über rechtliche und steuerrechtliche Aspekte (Sonja Erdel, Rechtsanwältin, sowie Bertram Steiner, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer). Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in Kleingruppen oder Einzelgesprächen mit den Referenten ihre persönlichen Fragen zu klären.

Die Veranstaltung dauert von 13 bis 18.15 Uhr und findet in der Designwerkstatt Coburg, Am Hofbräuhaus 1, 96450 Coburg statt. Der Beratungstag wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie finanziell gefördert.

Anmeldungen sind möglich im Internet auf www.ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen/. Weitere Informationen gibt es auch unter Telefon 0911/23 565 22. Anmeldeschluss ist der 4. Oktober. Das Teilnahmeentgelt beträgt 30 Euro. red