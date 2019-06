Eine ältere Dame hat am Freitagvormittag ein Anruf auf ihrem Festnetztelefon erreicht: Eine männliche Person fragte, ob seine Tante am Apparat sei. Anschließend versuchte er auf die Angerufene einzuwirken, um von ihr ein Darlehen für eine größere Anschaffung zu erlangen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall warnt die Polizei generell vor Geldforderungen per Telefon. pol