Am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr parkte ein 64-Jähriger seinen gelben Opel Agila in der Weidhausener Straße. Hier bemerkte er, wie ein heller Kastenwagen mit grauer Plane und vermutlich polnischer Zulassung den linken Außenspiegel seines Opel abfuhr, so dass ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Kastenwagen verlief negativ. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei-Inspektion Lichtenfels, Telefon 09571/95200. pol