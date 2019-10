Erfolge für die Bürgerwehr

Dass die Mannen der Königsberger Bürgerwehr flexibel sind, zeigte sich in den vergangenen Tagen darin, dass sie ohne große Diskussion auch in diesem Jahr kurzfristig die Ausrichtung des Landesvergleichsschießens der historischen Bürger- und Landwehren Bayerns übernahmen. Nachdem am ursprünglich vorgesehenen Austragungsort der Wettbewerb nicht stattfinden konnte.

Wie im letzten Jahr, als Königsberg schon einmal Ausrichter war, fand der Schießwettbewerb auf den Ständen der Schützengesellschaft in Haßfurt statt.

Im Landesvergleichsschießen messen sich die Bürger- und Landwehren in Bayern jährlich in den Disziplinen "Karabiner 100 Meter" im Mannschafts- und Einzelwettbewerb, über 50 Meter auf die Königsscheibe im Einzelschuss/Gewehr und auf 25 Meter auf die Königsscheibe im Einzelschuss/Pistole.

17 Mannschaften mit insgesamt 56 Schützen, die bei Mannschaftswettbewerben oder als Einzelschützen antraten, nahmen teil. Für alle Teilnehmer ist der besondere Wettbewerb das Mannschaftsschießen um den Wanderpokal, gestiftet vom Haus Wittelsbach.

Diesen konnte die Bürgerwehr Königsberg, Gewinner im letzten Jahr, in diesem Jahr nicht noch einmal mit nach Hause nehmen. Besser schossen 2019 die Mannen der Bürgerwehr aus Grafenau. Königsberg III landete in der Besetzung mit Hauptmann Manfred Barfuß, Christian Gareis und Peter Müller auf dem dritten Platz. Besser schnitt Königsberg beim Einzelschießen ab. Da zielte André Kamphausen insgesamt am besten und landete vor seinem Bürgerwehrkameraden Detlef Bartesch auf dem ersten Platz. Dieser wiederum gewann den Wettbewerb "Bester Tiefschuss". Hier wurde Peter Müller dritter. Keinen Erfolg hatten die Königsberger Schützen beim Königsschießen. Nur Christian Gareis (Königsberg) wurde Zweiter Ritter im Wettbewerb Pistolenkönig. sn