Erfolge auf oberster Ebene

"Mit ihren Leistungen haben sie Coburg als Stadt des Sports weit über unsere Grenzen national und auch international bekannt gemacht. Wir sind vom Spitzensport und vom Breitensport sehr gut aufgestellt", sagte Oberbürgermeister und Sportreferent Norbert Tessmer (SPD) am Samstagabend bei der Jahressiegesfeier der Stadt Coburg in der Sporthalle des TSV Scheuerfeld.

Zur Sportlerin des Jahres wurde Pia Schwarz vom Paddel- und Segelclub Coburg-Schney (PSC), die mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeisterin wurde.

Die rund 60 Vereine, in denen etwa 17 000 der 41 000 Coburger Mitglied sind, wertete Tessmer als wichtigen Bestandteil des sozialen Lebens. Die Kriterien für die Auszeichnung nennt Sportamtsleiter Eberhard Fröbel: "Um geehrt zu werden, muss man Medaillen bei bayerischen Meisterschaften, Top-Fünf-Platzierungen bei deutschen und süddeutschen Meisterschaften oder Top-Ten-Platzierungen bei Welt- und Europameisterschaften erlangen. Im vergangenen Jahr erfüllten im Erwachsenen- und Seniorenbereich 134 Personen diese Normen."

Medaillen in der Aktivenklasse für sportliche Erfolge in Gold überreichten der Oberbürgermeister und Vorsitzender Jürgen Heeb vom Sportverband Coburg an Helmut Stubenreich von der Schützengesellschaft Coburg sowie an die Kanupolospielerinnen Annika Knöpfel, Jule Schwarz, Pia Schwarz und Leonie Wagner vom PSC.

Mit Silber wurden Olga Stahlberger, Annika Trexler und Linda Stößlein von den Sportakrobaten der Coburger Turnerschaft, die Damen- und Herrenmannschaft des Paddel- und Segelclubs sowie das Team der Schnellfeuerwaffenschützen der SG Coburg bedacht.

Bronze ging an das Mixed-Team der Sportakrobaten, den Schützen Arpard von Schalscha-Ehrenfeld und die GK-Kombimannschaft der SG Coburg, die Königsgarde vom Coburger Mohr, die Marathon-Frauen des TV 1848 Coburg, die Lateinformation des TV Coburg-Ketschendorf und den Orientierungsläufer Uwe Weid vom TV-Coburg Neuses.

Bei den Senioren ragte von Titelträgern die Tennisspielerin Christine Scherl von der TS Coburg mit der Weltmeisterschaft im D 35-Nationalteam heraus. Kraft-Dreikämpfer Dirk Schumann von der TS Coburg wurde in der Masterklasse Europameister im Bankdrücken bis 74 Kilogramm, Leichtathlet Karl Dorschner vom TV 1848 Coburg Vizeweltmeister im 400-m-Lauf sowie mit der deutschen viermal 400-Meter-Staffel.

Für besondere Verdienste auf dem Gebiet Sport wurde das Trainerduo Katrin und Klaus Schmalenbach vom PSC Coburg-Schney mit der Plakette in Silber bedacht.

Ebenfalls die Plakette in Silber überreichte der OB an das Handball-Urgestein Volker Grübel von der TS Coburg.

Besondere Verdienste auf dem Gebiet des Sports, die mit Bronze gewürdigt wurden, erwarb sich Stefan Schober von der SG Coburg. Seit 1998 ist er Mitglied des Vorstands seines Vereins. Seit 2011 fungiert er als Platzmeister der Schützengesellschaft beim Coburger Vogelschießen am Anger.