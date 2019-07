Erfolg durchs Miteinander

Hoch hinaus ging es für 20 Ministranten und ihre Betreuer aus der Pfarrrei St. Laurentius Ebern im Hochseilgarten Don Bosco in Bamberg. Im Parcours ging es darum, Teamgeist zu beweisen, denn die Übungen konnten nur gemeinsam bewältigt werden. So waren nicht nur die Großen gefragt, auch die Kleinen waren gleich ein wichtiger Teil in der Gruppe. Trotz zwischenzeitlich zitternder Knie bei den hohen Stationen gab es am Ende laut einer Mitteilung aus dem Pfarramt nur zufriedene Gesichter, denn das Miteinander führte zum Erfolg . red