Aus den Erfahrungen, die er bei der Betreuung von fast 8000 Erfindungsprojekten gesammelt hat, bietet Eberhard Kübel aus Rödental am Mittwoch, 18. September, ab

15 Uhr in der Designwerkstatt wieder eine kostenlose 30-Minuten-Erstberatung an zu allen Fragen, die mit Ideen verbunden sind. Anmeldungen mit Uhrzeitvereinbarung sind unter Telefon 09561/83630 oder per Mail an: info@designwerkstatt-coburg.de, möglich. red