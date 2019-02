Erfindungssprechstunde in der Designwerkstatt

Ist meine Idee eine Erfindung? Diese Frage stellen sich viele, die eine kreative Idee haben und jetzt überlegen, wie sie damit weitermachen sollen. Aus den Erfahrungen, die er bei der Betreuung von fast 8000 Erfindungsprojekten gesammelt hat, bietet Eberhard Kübel aus Rödental am Mittwoch, 13. Februar, ab 15 Uhr in der Designwerkstatt Coburg wieder eine kostenlose 30-Minuten-Erstberatung zu allen Fragen an, die mit solchen Ideen verbunden sind: Wo erfahre ich, ob meine Idee neu ist? Welche Schritte muss ich gehen, um eine Idee zu schützen? Wie bewertet man den Wert einer Idee? Wie finde ich Unternehmen, die an Erfindungen interessiert sind? Gibt es Fördermittel für Erfindungen? Solche und alle anderen Fragen können für Privatpersonen oder Unternehmen erörtert werden. Anmeldungen mit Uhrzeitvereinbarung sind unter Telefon 09561/83630 oder per Mail an info@designwerkstatt-coburg.de möglich. red